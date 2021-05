Magazine Como Ler os Russos: guia destila a cultura por trás de nomes como Tolstói, Gógol e Dostoiévski A aproximação da Rússia com a cultura europeia veio com Pedro, o Grande, na virada para o século 18, e se aprofundou no reinado de Catarina

No ensaio Tolstói ou Dostoiévski, o crítico francês George Steiner comenta o que chama de “anni mirabilis da ficção russa”. Foram anos de um “suprimento de genialidade” comparável “aos períodos dourados de criatividade na Atenas de Péricles e na Inglaterra elisabetana”. “Estão entre os melhores momentos do espírito humano.” Qualquer pessoa com algum conhecime...