Entre festas, romarias e cavalhadas, Goiás possui um forte calendário anual de celebrações de tradições religiosas. O clima é de incertezas, mas algumas datas já estão oficialmente canceladas, com eventos marcados para acontecer somente em 2021. Outras ainda estão em aberto, aguardando as decisões das organizações e o cenário causado pela pandemia do novo coronavírus. Confira alguns dos eventos que se pronunciaram sobre as previsões de suas realizações até então:

CAVALHADAS

As Cavalhadas em Goiás unem religiosidade e folclore e fazem parte do calendário de 11 municípios do Estado. Além de símbolos de devoção religiosa, são responsáveis pelo turismo que movimentam a economia das cidades anualmente e integram as comemorações da Festa do Divino Espírito Santo.

PIRENÓPOLIS: principal destino da encenação no Estado, as Cavalhadas de Pirenópolis e a Festa do Divino Espírito Santo, que seriam realizadas de 31 de maio a 2 de junho de 2020, foram canceladas. As celebrações só voltam a acontecer em 2021.

SÃO FRANCISCO DE GOIÁS: As Cavalhadas estão oficialmente canceladas desde o dia 8 de abril na cidade. A celebração só acontecerá em 2021.

Até o fechamento desta edição, a reportagem não teve resposta sobre as Cavalhadas de Palmeiras de Goiás, Corumbá, Cedrolina, Crixás, Hidrolina, Jaraguá, Pilar, Posse e Santa Cruz de Goiás.

ROMARIAS E PROCISSÕES

ROMARIA DE TRINDADE: A Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, está com data marcada para acontecer entre os dias 26 de junho e 5 de julho. A decisão sobre a realização ou não da festa no ano de 2020 ainda não foi tomada. A celebração reúne milhões de romeiros todos os anos na cidade de Trindade, que se prepara para receber turistas durante os dez dias de romaria.

ROMARIA DO MUQUÉM: A festa em louvor de Nossa Senhora da Abadia, no povoado de Muquém, em Niquelândia, está marcada para os dias 5 a 15 de agosto. A tradição é realizada há 271 anos e ainda não tem uma decisão sobre a realização no ano de 2020.

PROCISSÃO DO FOGARÉU: A organização está estudando a possibilidade de realizar a procissão ainda em 2020, na segunda semana de outubro, mas somente com a encenação, sem a parte litúrgica da Páscoa. A celebração ocorreria no dia 8 de abril, à meia-noite e foi cancelada. A estimativa de público dos organizadores girava em torno de 60 mil e 65 mil pessoas para este ano.