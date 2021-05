Magazine Como Aline Bei virou autora best-seller vendendo seus livros com a ajuda do Instagram O ponto de virada foi quando ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, em 2018, o que levou a um salto na demanda por exemplares

O primeiro livro de Aline Bei, O Peso do Pássaro Morto, saiu com tiragem modesta de mil exemplares pela Nós, uma editora independente com costume de apostar em autores estreantes. Quatro anos depois, já está na 17ª reimpressão, com quase 32 mil exemplares vendidos, e tem publicação garantida na França.Foi a obra de maior sucesso da editora. E chamou a atenção da Com...