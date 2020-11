Magazine Comitê avalia reabertura dos cinemas em Goiânia Em outras cidades, como Aparecida de Goiânia, Jataí, Anápolis e Valparaíso de Goiás, há pouco mais de um mês, as sessões já foram retomadas

Depois de oito meses fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus, as salas de cinemas tradicionais na capital podem estar perto de reabrir. Dois pedidos para flexibilização do setor foram encaminhados à prefeitura de Goiânia e, na próxima segunda-feira (23), o tema entra em discussão no comitê de crise instalado para o enfrentamento da Covid-19. Em outras cidades, c...