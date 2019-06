Magazine 'Comidaria' ensina a preparar prato especial para Dia dos Namorados Clássico da culinária, strogonoff ganha toque romântico nesta receita que leva camarão e leite de coco

O Dia dos Namorados está chegando e com ele as dúvidas de como comemorar a data. Qual restaurante? Qual presente? Que tal, então, fazer algo diferente e colocar a mão na massa, preparando um jantar romântico para ele ou ela? O 'Comidaria' desta semana irá te ajudar com o passo a passo de como preparar um strogonoff de camarão. Segundo Juliana Paula, sub-chef do Mag...