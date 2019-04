Magazine “Comidaria” ensina a preparar filé ao molho de cerveja e macarrão de pupunha

A cerveja não é apenas aquela bebida clássica adorada por milhões. Na culinária, pode ser também ingrediente interessante, especialmente em pratos com carnes. De olho na versatilidade, o Comidaria desta semana acompanhou o preparo de um filé ao molho de cerveja preta, acompanhado de macarrão de pupunha. De acordo com o chef Almindo Marques, do Birras & Tapas, o temp...