Magazine Comida para reconfortar

O cheiro do almoço que parece nunca ficar pronto na casa da avó, as pamonhadas na fazenda, o bolo recém saído do forno para acompanhar o cafezinho da tarde passado na hora. Poucas coisas resgatam memórias afetivas tão facilmente quanto a comida. As receitas que têm gosto de lembrança são o segredo de alguns restaurantes e lanchonetes, que não abrem mão da simp...