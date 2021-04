Magazine “Comida exótica não é problema; você quer comer tudo”, lembra Leo Rassi, do 'No Limite 2' Lembra dele? Vinte anos atrás, Leo Rassi se consagrava campeão da segunda edição de 'No Limite', que volta à telinha no próximo dia 11. Em entrevista ao POPULAR, o goiano relembra os dias difíceis, mas diz que viveria tudo de novo

Você toparia ficar em uma área isolada, sem conforto, tecnologia, itens básicos de sobrevivência, alimentar-se com olho de cabra cru ou uma apetitosa porção de larvas vivas? Além desses desafios, soma-se ser vigiado por câmeras de televisão 24 horas por dia. Foi o que viveram dois goianos vencedores do primeiro reality show de aventura da TV brasileira, No Limite. Leo Rass...