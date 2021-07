Magazine Comida di Buteco retorna em edição híbrida Após cancelamento no ano passado quatro adiamentos em 2021 por conta da pandemia, concursovolta ao calendário e começa nesta sexta-feira (30), em 31 bares de Goiânia e Aparecida

O concurso mais saboroso do Brasil está de volta em formato híbrido, ou seja, além de visitar os barzinhos, o público pode também fazer pedidos dos petiscos por meio de delivery. Após quatro adiamentos por conta da pandemia da Covid-19 e do cancelamento da edição 2020, o Comida di Buteco tem início amanhã e segue até 29 de agosto com 550 bares em 21 circuitos regi...