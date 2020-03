Magazine Comida di Buteco 2020 já tem data marcada para acontecer em Goiânia e Aparecida A 13ª edição do concurso traz o tema raízes para este ano

O Concurso Comida di Buteco 2020, em sua 13ª edição em Goiás, ocorrerá de 10 de abril a 10 de maio em Goiânia e Aparecida. Os botecos participantes desenvolveram receitas com base no tema raízes e agora têm o desafio de contar ao público sua história e origem. São infinitas as possibilidades de combinações de pratos. Batata, mandioquinha, beterraba e cenour...