Magazine Comer com os olhos

Quando o assunto é nutrição, o risco de fazer escolhas erradas sempre existiu. Não é à toa que a obesidade e o sobrepeso são considerados epidemias no Brasil. O que a expansão de aplicativos de entrega de comida fez, de acordo com o cardiologista Arthur Rocha, pós-graduado em nutrologia, foi aumentar as chances das pessoas saírem da linha. “Facilitou demais o acesso a alim...