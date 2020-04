Magazine Comer bem De acordo com a dermatologista Juliana Araújo, para ajudar a pele na quarentena há quatro principais grupos de alimentos: frutas vermelhas, oleaginosas, proteicos e cereais integrais. Confira.

Frutas vermelhas A vitamina C participa da produção do colágeno, garantindo uma pele mais firme e mais resistente aos efeitos nocivos do sol e da poluição. Exemplo: blueberry, açaí, framboesa, amora, morango, cereja, além da jabuticaba. Oleaginosas São alimentos antioxidantes para ajudar a proteção contra o envelhecimento prematuro. Eles me...