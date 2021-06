Magazine Comemorações dos 20 anos de patrimônio da cidade de Goiás é tema do 'Magazine Sonoro' Podcast entra no ar gratuitamente nesta sexta-feira (11) em todas as plataformas de streaming

A nova edição do Magazine Sonoro, podcast de cultura do POPULAR, faz um mergulho na história para recontar uma das conquistas recentes mais importantes de Goiás: o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), à antiga capital do Estado. Uma intensa programação cultural est...