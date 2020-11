Magazine Comemoração de Natal exige RT-PCR como "passaporte" O primeiro conselho dos especialistas para a festa de fim de ano é realmente reduzir a lista de convidados. Se a família é muito numerosa, vale dividi-la

Produtor de eventos e decorador, Caio Castro, de 21 anos, costuma ter agenda lotada nessa época do ano. Ele é conhecido por organizar grandes festas de Natal para famílias e empresas. Uma das maiores, que anualmente ocupa a sede de uma fazenda no interior do Estado, este ano tem uma novidade. Para entrar, será obrigatório apresentar o teste RT-PCR, que detecta o coro...