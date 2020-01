Magazine Comemoração começa com exposição de artista baiano

Para abrir as comemorações dos dez anos da Plus Galeria, o artista baiano Marco Ribeiro promove a exposição Memória Forma Tempo, inaugurada hoje com uma visita guiada. Com 21 obras, a mostra mantém um diálogo entre geometria e arquitetura, com trabalhos que falam sobre o tempo após o período de estadia do artista em Veneza, na Itália. “Vivi todas as estações na cidade,...