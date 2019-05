Magazine Comediante Victor Sarro apresenta stand up em pub de Goiânia

O humorista Victor Sarro (foto) é a atração desta quinta-feira, a partir das 21 horas, do Guardians Empório Pub, com show de stand up comedy. Acompanham o humorista que ficou conhecido na internet e na TV os também comediantes Marx Willians, Igor Nascimento e Valter Nunes. Victor iniciou a carreira ao participar de um concurso na rede mundial. Tempos depois foi convidado p...