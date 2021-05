Magazine Combinação perigosa

Doenças neurodegenerativas que causam demência estão associadas a um maior risco de casos graves e mortes pelo novo coronavírus. As constatações foram feitas por meio de um estudo recente da Universidade de São Paulo (USP), do Instituto Butantan e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os pesquisadores investigaram o número de diagnósticos positivos, hospitaliza...