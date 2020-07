Magazine Com três estreias nesta quarta-feira (15), confira documentários disponíveis no Globoplay

Quem quer se manter informado sobre os mais diversos assuntos, de música à política, passando por ciência e saúde, tem no Globoplay uma boa gama de documentários, alguns estreando este mês. Quatro títulos com temáticas políticas e sociais já estão disponíveis na plataforma. Of Fathers and Sons acompanha durante dois anos a vida de Osama e seu irmão mais novo, Ay...