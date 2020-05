Magazine Com temperaturas mais amenas em Goiás, período é ideal para saborear uma sopa de vó e tomar um caldo Tomar aquela sopa quentinha é tradição que o goiano gosta de perdurar

Se fechar os olhos, o chef goiano André Barros, 52, ainda consegue sentir o cheiro do caldinho que sua avó preparava para os netos sempre quando a temperatura caída em Montividiu, cidade do interior próxima a Rio Verde. “Lembro que ela aproveitava de tudo um pouco, o molho do frango, o pequi, cheiro verde, galinha caipira”, conta. No período de temperaturas mai...