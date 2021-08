Magazine Com suspeita de câncer de pele, Hugh Jackman fala sobre biópsia e tranquiliza fãs De acordo com Jackman, o exame será refeito após realização de uma filmagem, em cerca de dois meses, para não atrapalhar na caracterização do personagem

O ator Hugh Jackman, 52, publicou vídeo em suas redes sociais neste domingo (8) tranquilizando os fãs após fazer uma biópsia no nariz. O exame foi realizado na semana passada para averiguar se o ator está com câncer de pele, mas o resultado foi inconclusivo e precisaria de uma amostra mais profunda da região. O ator já teve um câncer de pele em 2016, também no nar...