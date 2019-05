Magazine Com selo de qualidade

De olho nos dispositivos legais que regulamentam a conduta dos influenciadores digitais, a gastróloga Juliana Perdomo abusa das hashtags (#publi e #ad) e da expressão “parceria paga com” no Instagram Pausa Feminina, que administra há cinco anos e no qual tem 462 mil seguidores. “Faço questão de que as pessoas que me acompanham saibam que se trata de um contrato comerci...