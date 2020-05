Magazine Com salas fechadas, Caco Ciocler estreia segundo longa em plataformas digitais Segundo documentário de Caco Ciocler, Partida estreou na 43ª Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, entrando para a lista dos longas mais bem avaliados pelo público da edição

Com o fechamento das salas de cinema em todo o Brasil por conta a pandemia provocada com o novo coronavírus, não são poucos os filmes que tiveram suas estreias adiadas. Em alguns casos, porém, produtores e cineastas optaram por fazer o lançamento de seus longas diretamente nos serviços de streaming. É o caso, por exemplo, do documentário Partida, de Caco Ciocler, ...