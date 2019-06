Magazine Com roteiro que abraça 11 municípios, programação das Cavalhadas por Goiás começa neste sábado Entre o ritual de gestos, cores, sons e símbolos que celebram a conversão do inimigo, misturam-se a imponência dos cavaleiros, as lágrimas dos mais devotos, a alegria frenética dos mascarados e o cortejo emocionante do imperador

O confronto, a rendição, o batismo e o consagramento. Entre o ritual de gestos, cores, sons e símbolos que celebram a conversão do inimigo, misturam-se a imponência dos cavaleiros, as lágrimas dos mais devotos, a alegria frenética dos mascarados e o cortejo emocionante do imperador. De um lado do campo de batalha, o vermelho áureo dos mouros. Do outro, o azul...