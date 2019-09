Magazine Com regência de Gottfried Engels, Sinfônica Jovem de Goiás inicia turnê

Iniciando a Turnê Berlim 2020, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) apresenta-se nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Escola Basileu França. Como o concerto tem um quê especial, ele será regido por com maestros convidados, entre eles o alemão Gottfried Engels, famoso na cena da música barroca e clássica com instrumentos originais. No repertório, peça...