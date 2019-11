Magazine Com reforma no visual Sonic ganha novo trailer, assista O personagem está de cara nova, atendendo a crítica dos fãs que acharam a primeira versão, publicada em maio deste ano, muito diferente do tradicional personagem dos games

A Paramount divulgou nesta terça-feria, 13, um novo trailer de Sonic: O Filme. Dessa vez, o protagonista vem com outro visual, atendendo a crítica dos fãs que acharam a primeira versão, publicada em maio deste ano, muito diferente do tradicional personagem dos games. Inicialmente o filme iria estrear no dia 14 de novembro, mas devido a reformulação, o live-action chega ...