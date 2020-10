Magazine Com reflexões cotidianas e bom humor, Angélica retorna à programação da TV Globo neste sábado (10) A apresentadora deixou sua marca entre os matinais infantis e, depois, acompanhou a queda desses mesmos formatos. Se jogou em games mais juvenis, foi parar em novelas, séries e filmes e também gravou discos

Do Clube da Criança, da TV Manchete em 1987, até chegar ao Simples Assim, que ocupa a partir de hoje as tardes de sábado da TV Globo, Angélica percorreu uma particular jornada pela televisão brasileira. A apresentadora deixou sua marca entre os matinais infantis e, depois, acompanhou a queda desses mesmos formatos. Se jogou em games mais juvenis, foi parar em ...