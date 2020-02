Magazine Com programação heterogênea, mostra O Amor, a Morte e as Paixões chega ao fim A seleção de 94 longas-metragens do festival levou, nos últimos 15 dias, mais de 25 mil pessoas ao Cine Lumière Banana Shopping

Foram meses garimpando filmes nos principais festivais de cinema, dentro e fora do Brasil. Trabalho que, na opinião do curador da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, Lisandro Nogueira, valeu cada minuto. É que o resultado, uma seleção de 94 longas-metragens, levou, nos últimos 15 dias, 25.350 mil pessoas até o Cine Lumière Banana Shopping, onde ocorreu a 13ª edi...