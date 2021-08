Magazine Com presenças estelares, Festival de Veneza tem de 'Duna' a Almodóvar e Penélope Cruz A 78ª edição da mostra italiana de cinema, que começa na próxima quarta e segue até o dia 11, renasce com um furacão VIP no tapete vermelho

Se o Festival de Veneza no ano passado preferiu manter o perigoso pioneirismo de um grande evento cinematográfico durante a pandemia, apesar de contar com poucas celebridades na festa, este ano não faltarão estrelas para o Lido bombar tanto quanto a Croisette. A 78ª edição da mostra italiana de cinema, que começa na próxima quarta e segue até o dia 11, renasce com um...