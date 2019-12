Magazine Com pouco acesso a cinemas, museus e teatros, a TV é o grande bem cultural do brasileiro Levantamento aponta que os cinemas estão presentes em apenas 10% dos municípios, os museus em 25,9% das cidades e os teatros em 20%. Por outro lado 97,2% dos lares brasileiros possuem TV

A cultura no Brasil ainda é um luxo para poucos. Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que a grande maioria dos municípios do País não tem cinemas, museus ou teatros. O grande bem cultural do brasileiro segue sendo a televisão, presente em praticamente todos os lares, sem distinção de raça, gênero e...