Com petisco e cerveja, samba faz a trilha sonora do Breguellas Bar

Disco de carne, torresminho, frango frito, bolinho de arroz. Enquanto a bandeja recheada de petiscos passa de mesa em mesa, o samba faz a trilha sonora do Breguellas Bar, no Setor Sul. O bar abriu as portas em 1978, quando os irmãos mineiros Samuel e Gonçalo dos Santos vieram estudar em Goiânia. No início, era apenas um lanchonete, que cresceu e se transformou em bar.Com ag...