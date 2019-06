Magazine Com permissão de Waters, DJ Alok lança versão de 'Another Brick In The Wall'; confira Será que a releitura de uma das músicas mais conhecidas da banda Pink Floyd será tocada no Festival Villa Mix, em Goiânia, neste domingo (30)?

O DJ brasileiro Alok recebeu permissão de Roger Waters para fazer uma releitura de Another Brick In The Wall, uma das músicas mais conhecidas da banda Pink Floyd. Intitulada The Wall, a versão conta com participação do duo Sevenn e já está disponível nas principais plataformas de streaming. O artista se apresenta neste domingo (30) no Festival Villa Mix Goiâni...