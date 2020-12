Magazine Com participações especiais de Anitta, João Donato e Criolo, cantor Silva lança disco 'Cinco' O sexto álbum de estúdio do artista já está disponível no streaming

O indie pop com presença eletrônica. Jazz em viagem com Bossa Nova e samba. A MPB sonorizada de acordo com o soul e o ska. Tem de tudo em Cinco, novo disco do cantor Silva. Com tantas camadas sonoras, o que traz uniformidade ao trabalho do artista capixaba é, simplesmente, canções que falam sobre o amor. O sexto álbum de estúdio do artista já está disponível no...