Com participação da banda Boogarins, #BanaLIVE promete amenizar a saudade do público do festival

Levanta a mão quem está morrendo de saudades das noites de rock no Centro Cultural Martim Cererê ou do corre-corre entre um show e outro do Festival Bananada, que este ano não será realizado devido à pandemia do novo coronavírus. Foi para amenizar esse sentimento do público que os produtores do #BanaLIVE decidiram reunir nomes como Boogarins, Bruna Mendez e Beto Cuper...