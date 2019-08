Magazine Com palestras, exposições e música, 2º Goiânia Art Déco Festival debate valorização do patrimônio Evento começa na terça-feira e segue até 1º de setembro - uma semana depois do Dia do Patrimônio Histórico Nacional, comemorado no último dia 17

Se caminharmos pela história imagética da então nova capital, criada em meados de 1930, a imponência do Teatro Goiânia dividirá espaço com o romantismo do Coreto e as lembranças carnavalescas do Grande Hotel. É que o desenho dos prédios, feito em ode ao art déco, guarda importantes recordações da cidade. Hoje, 85 anos depois, e mesmo integrando o acervo tombado pelo Ins...