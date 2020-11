Magazine Com ou sem carne? Especialistas explicam sobre os perigos do excesso Apesar disso, a carne vermelha não precisa ser vista como vilã

Reeducação alimentar, prática de exercícios físicos e diminuição brusca da quantidade de carne vermelha foram algumas das mudanças no estilo de vida do gestor em marketing e eventos Francis Araújo, de 41 anos. Há cerca de cinco meses, procurou um médico para investigar as causas de um refluxo que o incomodava há mais de um ano. “Ida ao médico é assim: você vai ...