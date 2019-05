Magazine Com orçamento de R$ 400 mil, coreto da Praça Cívica passará por revitalização Obra conta com recursos do Iphan e visa a recuperação completa do cartão-postal, como canteiros, piso, bancos e reconstituição dos adornos

Um dos símbolos da memória de Goiânia, o coreto da Praça Cívica, no Centro, passará por um processo de revitalização nos próximos meses. O processo licitatório para a obra de restauração está em fase de finalização, com projeto de intervenção assinado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Nacional (Iphan) em parceria com a Prefeitura de Goiânia, esta responsável p...