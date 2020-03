Magazine Com opções de entretenimento fechadas, a dica do fim de semana é aproveitar as plataformas digitais O POPULAR recomenda séries e filmes de diversas janelas audiovisuais para passar o tempo, se aventurar em histórias ou se informar sobre os mais variados assuntos

Ante a pandemia do coronavírus, uma das principais recomendações dos profissionais da saúde é clara: para quem pode, ficar em casa é o principal remédio para minimizar a propagação do vírus. Em busca de alternativas para se fazer em casa, diversas operadoras de TV liberaram seus canais, a exemplo da HBO e do TeleCine, e serviços de streaming lançam novos produtos...