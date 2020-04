É festa na cozinha quando o publicitário Décio Rubens Chaves, de 30 anos, decide inventar na frente do fogão. Não é sempre que suas receitas dão certo, mas talvez seja esse o fator que o aproxima ainda mais da vontade de cozinhar. Em um ambiente da casa até então pouco explorado, e no período de quarentena por conta do novo coronavírus, ele encontra no cômodo um refúgio para ocupar a cabeça, a barriga e o coração.

Com tempo de sobra para aproveitar a casa, Décio embarcou em uma aventura com pães, massas e outras receitas incrementadas. Já que os espaços de lazer de Goiânia se mantêm fechados, como restaurantes e bares, substituir um jantar fora de casa por uma refeição com a família é o que muitas pessoas têm feito no período de afastamento social. “Aqui em casa, todo mundo cozinha, e, por conta disso, acabei ficando para trás. Mas resolvi aproveitar o tempo vago para botar a mão na massa”, conta.

Em tom pessoal nas redes sociais (@deciorcm e meucookie_bom), Décio posta vídeos das receitas e dos preparos. Os seus seguidores o acompanham em comidas que vão desde o ovo pochê, passando por saborosos cookies, focaccia italiana, bolos e pães. “Até quando eu erro é divertido, porque as pessoas se identificam. Ao mesmo tempo que é desafiador, também é estimulante e divertido. É o momento de ser criativo”, explica o publicitário.

O ambiente da cozinha acabou tornando-se um reduto coletivo para toda a família. Na casa de Décio, cozinhar une os parentes, faz com que todos participem de alguma forma do processo, mesmo os que só fiquem para o grand finale, que é quanto todo mundo se junta para comer. “Cada pessoa tem passado por um processo diferente nessa quarentena. Para aliviar a ansiedade, as preocupações, cozinhar foi uma forma de extravasar”, destaca.

Na mesma corrente de Décio, diversos youtubers e influenciadores têm apostado na arte da gastronomia. Pipocam canais e perfis nas redes sociais de anônimos – e também famosos – que agora se desbravam entre panelas, garfos e facas. Já profissionais gabaritados, como o chef italiano Massimo Bottura, lançam programas de receitas ao vivo em seus perfis do Instagram para entreter os seguidores em quarentena.

Quem ficou fã dos quadros de gastronomia na web foi a empresária Ana Paula Medeiros, de 34 anos, que há três semanas está de home office. “Na minha casa, todo mundo tinha o hábito de comer fora. Com a correria do dia a dia, a cozinha ficou ociosa, mas há uma retomada agora”, destaca. Para ela, o momento é de aproveitar a casa, criar receitas, ocupar os cômodos antes pouco usados e reinventar as formas de lazer. “Já que não podemos sair para jantar em algum restaurante, por que nós mesmos não preparamos alguns pratos e degustamos no conforto do lar?”