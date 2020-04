Foi a busca de tentar controlar as crises de ansiedade que levou a servidora pública Cláudia Pampolini, de 37 anos, a se embrenhar pelas práticas meditativas. O movimento da respiração, a preparação corporal, a quietude e a concentração são alguns dos desafios da meditação, que combina diversas técnicas que ajudam a treinar o equilíbrio entre corpo e mente. “Consegui controlar a ansiedade quando tornei a meditação um hábito em minha vida”, revela.

Com mais tempo para ficar em casa e na tentativa de deixar os problemas um pouco de lado, como o isolamento social e a pandemia do novo coronavírus, pessoas têm migrado para as práticas meditativas. Com aulas on-line que proliferam nas redes sociais, a meditação é uma válvula de escape para encontrar a harmonia e fortalecer o corpo e a mente.

“Por intermédio da meditação, é possível treinar a nossa mente para conseguirmos nos afastar dos pensamentos, ou seja, exercer o controle sobre nossa mente e não o contrário”, explica Cláudia, que intensificou seus hábitos meditativos no período da quarentena. Para a servidora pública, depois que começou a meditar aprendeu a aceitar as coisas como são e percebeu que não há como ter controle sobre tudo. “Meditar me ajuda a ter um autoconhecimento maior e saber os momentos em que estou começando a ficar mais ansiosa, por exemplo.”

Em tempos digitais, em que as notícias não param nem há barreiras geográficas na comunicação, manter a cabeça quieta pode parecer um desafio redobrado. Para Cláudia, no momento do isolamento social a meditação ajuda a manter a calma e a pensar com clareza sobre todos os acontecimentos. “Estamos vivenciando um momento em que não temos controle sobre a situação. Ela é externa. Estamos lidando com o sentimento de finitude, de fragilidade humana e medo. Muitos estão sem saber o que fazer diante da crise e chegam até a se desesperar”, diz.

Em seu perfil no Instagram (@caupampolini), Claudia decidiu dividir o seus aprendizados e agora dá dicas aos que desejam ingressar nas práticas meditativas. Também posta posições de ioga, bate-papos informativos sobre alimentação e cuidados com o corpo. “As pessoas, em geral, não estão sabendo lidar com a situação da pandemia. É preciso aceitar que podemos mudar apenas aquilo que temos controle. Precisamos entender que o agora é tudo o que temos e, por isso, precisamos vivê-lo bem.”

Silenciamento

Além da saúde física, manter a sanidade mental e o equilíbrio emocional é fundamental para passar pelo período de pandemia com mais calma e tranquilidade. A meditação contribui para acalmar o coração, controlar a ansiedade e tentar fortalecer a saúde da mente. “É preciso entender que existem diferentes níveis de meditação. Qualquer uma que se adote vai auxiliar o praticante a encontrar o silêncio interno, uma pausa no seu dia a dia, que permita descobrir e usufruir desse silêncio”, explica a instrutora de meditação Laura Jaime Ramos

Com diversas técnicas específicas e mais abertas, a meditação exige muito tempo de prática e disciplina aos que se propõem a praticá-la. De acordo com Laura, a prática consiste em um silenciamento mais profundo das emoções e pensamentos. “Mesmo as técnicas mais pontuais ou pequenas meditações são bastantes salutares nesse momento em que as pessoas se sentem angustiadas e temerosas pelo futuro, sem condições de atuar muito pelo presente. É nesse sentido que a meditação pode vir contribuir”, destaca.