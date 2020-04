Magazine Com o dedo na ferida Porchat estreia segunda temporada de Homens? explorando universo feminino e fugindo da “lacromédia”

Aborto, diferença salarial, traição, envelhecimento e estereótipos sexuais. A segunda temporada de Homens?, série da Amazon Prime Video que critica atitudes machistas embaladas na comédia, estreia nesta hoje no canal pago Comedy Central, com um foco ainda maior no universo feminino e sua relação com o masculino.Mas com uma ressalva de Fábio Porchat, que atua com...