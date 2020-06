Magazine Com o crescimento do streaming, filmes de Goiás são disponibilizados nas plataformas digitais Conheça cinco filmes de diretores goianos disponíveis a um clique

Dar uma volta ao mundo sem sair do sofá é um convite que várias plataformas digitais oferecem aos que desejam se aventurar por filmes e séries estrangeiras. Com catálogos mistos, cresce a procura por produtos audiovisuais de língua não inglesa, com destaque para as produções brasileiras. De Goiás, vários longas-metragens dirigidos por cineastas goianos e ofere...