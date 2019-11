Magazine Com novo show, banda Francisco, El Hombre incendeia Centro Cultural Martim Cererê Destaque do Rock in Rio 2019, o grupo traz para Goiânia o show do novo disco, Rasgacabeza, que será apresentado neste sábado (29)

Para a Francisco, El Hombre, a parede queima feito brasa, o teto está em chamas e o palácio pega fogo. Incendiária, a banda – metade brasileira, metade mexicana – soltou as bruxas nos últimos anos e, agora, faz do punk seu exílio. Destaque do Rock in Rio 2019, o grupo traz para Goiânia o show do novo disco, Rasgacabeza, que será apresentado neste sábado (29), no...