Magazine Com número recorde de selecionados para a fase de batalhas, Goiás faz bonito no The Voice Brasil Ao todo, 64 cantores de várias partes do País partem agora para a fase de batalhas da oitava edição do reality show que tem como técnicos Ivete Sangalo, Iza, Lulu Santos e Michel Teló

São cinco vozes – de diferentes estilos e timbres – que têm em comum o mesmo sotaque goiano. Goiás fez bonito na fase de audições às cegas do programa The Voice Brasil, da Rede Globo, e classificou cinco candidatos. Ao todo, 64 cantores de várias partes do País partem agora para a fase de batalhas da oitava edição do reality show que tem como técnicos Ivete Sang...