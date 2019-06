Magazine Com Meryl Streep no elenco, segunda temporada de Big Little Lies estreia na HBO A série foi aclamada pela crítica e indicada em 16 categorias do Emmy

Um hiato de dois anos separa o lançamento da série Big Little Lies, com sua segunda temporada, que estreia hoje no canal por assinatura HBO. Um dos carros-chefes da emissora americana, a história ficou cozinhando em banho-maria por diversos motivos: primeiro, porque o canal priorizou o desfecho de Game of Thrones, no ar durante todo o primeiro semestre deste ano...