Magazine Com Matheus Ribeiro em novembro, Globo divulga escala de jornalistas à frente do "Jornal Nacional" Jornalista goiano assumirá o comando da bancada do JN ao lado de Larissa Pereira, da Paraíba; ação faz parte das comemorações de 50 anos do telejornal

Para comemorar os 50 anos do Jornal Nacional, a serem completados em setembro, a Globo promoverá um rodízio de jornalistas na bancada do telejornal. Os apresentadores serão de afiliadas da emissora e representarão os mais diferentes Estados, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Do Goiás, estará o jornalista Matheus Ribeiro, do Jornal Anhanguera 2ª Edição, da TV ...