Com Marcos Majella, 'Um Tio Quase Perfeito 2' chega ao cinema com referência dos anos 1990 A obra traz um dos últimos trabalhos inéditos de Eduardo Galvão, o ator morreu em decorrência de complicações da Covid-19

Tio Tony, o trambiqueiro protagonista vivido por Marcus Majella, 41, em "Um Tio Quase Perfeito" (2017) está de volta à telona. Desta vez, mais maduro, responsável e com a vida estável. As coisas, porém, se complicam quando Ângela (Leticia Isnard), sua irmã, anuncia que vai se casar com Beto, papel de Danton Mello. O novo personagem é adorado por todos na família, menos ...