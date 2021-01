Magazine Com mais de 50 autores, coletânea idealizada por Antônio Almeida é lançada nesta quinta-feira (14) O evento ocorre a partir das 19 horas de forma on-line, com uma live no site da editora, www.kelps.com.br

“Há textos que mostram fragilidade. Outros, esperança”. É assim que Leandro Almeida define a coletânea Retalhos do Caos: Reflexões e Memórias sobre a pandemia da Covid-19, lançado hoje em formato físico e e-book pela Editora Kelps. O evento ocorre a partir das 19 horas de forma on-line, com uma live no site da editora, www.kelps.com.br. A publicação reúne ma...