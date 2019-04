Magazine Com Los Silencios, Beatriz Seigner e seus fantasmas enriquecem história de fronteira

Tudo começou com o relato de uma amiga colombiana, que contou a Beatriz Seigner como se sentira ao descobrir que o pai, que considerava morto, estava vivo. A história ficou com a diretora e roteirista. Beatriz iniciou-se no teatro, participou das oficinas Kinoforum, em São Paulo. Fez um longa com quase nada, US$ 10 mil, mas que a levou longe – Bollywood Dream circulou ...