As coleguinhas Simone e Simaria realizam noite de sexta-feira (24) uma live inédita a partir das 20h, no canal oficial da dupla, no Youtube. O repertório foi escolhido com a ajuda dos fãs, e apresentação acontece direto da casa de Simaria.

As irmãs apresentam os sucessos que marcam a carreira dupla como “Regime Fechado”, “Meu violão e nosso cachorro”, Aperte o Play”, “Loka”, “126 cabides” e, claro “Amoreco” música de trabalho das coleguinhas.

Além dos grandes sucessos, os fãs irão ouvir canções da época do Forró do Muído como “São amores”, “Eu te puxo e tu me lambe”, “Tá com medo de amar”.

Na noite de domingo (19), Simaria fez uma live especial com o Padre Fábio de Melo, com quem lançaram a música “Não Desisto”, na última semana. Quase 400 mil pessoas acompanharam a transmissão.