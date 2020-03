Magazine Com jiló e com afeto

A rua sem saída e a atmosfera embalada por décadas de história ajudam a manter o charme do Bar do Seu Jiló, na Rua 24-A, no Centro. Aberto de segunda-feira a sábado, o espaço celebra as memórias de seu dono, José Baltazar Alves, 66, mineiro de Araxá e que veio ainda adolescente para Goiânia tentar o vestibular para Medicina. “A vida acabou tomando outro rumo. Quando vi,...